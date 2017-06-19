Пентагон утверждает, что коалиция сообщила России о сбитом самолете ВВС Сирии

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Вашингтон, 19 июня. Представители коалиции, действующей в Сирии под руководством США, связали с российским министерством обороны незамедлительно после того, как стало известно о том, что самолет ВВС Сирии был сбит коалицией неподалеку от Ракки. Об этом сообщило центральное командование США.

Согласно заявлению командования коалиции, российским военным «сразу же позвонили, используя канал для связи по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».

Как сообщают «Аргументы и факты», представители центрального командования объявили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», однако намерены защищать «своих партнеров в Сирии».