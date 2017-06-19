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Общество
Березкин пообещал «не открывать ящик Пандоры» в медиахолдинге РБК
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Березкин пообещал «не открывать ящик Пандоры» в медиахолдинге РБК

11:25  19 Июня 2017
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Березкин пообещал «не открывать ящик Пандоры» в медиахолдинге РБК

Москва, 19 июня. Собственник группы ЕСН Григорий Березкин утверждает, что не намерен каким-то образом влиять на редакционную политику медиахолдинга, а также увольнять его сотрудников.

По его словам, он не намерен влиять на редакционную политику, поскольку «это такой ящик Пандоры, который, открыв один раз — не оберешься проблем», пишут «Ведомости».

«У людей падает мотивация, персональная ответственность», — объяснил он. 

Березкин рассказал, что в ближайшие дни встретится с редакцией.  

Кроме того, он добавил, что из всех сотрудников РБК в ходе оценки актива общался лишь с генеральным директором холдинга Николаем Молибогом, которому предложил не уходить.

Напомним, накануне стало известно, что бизнесмен Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

#прохоров #березкин #рбк #медиахолдинг
Дана Балан
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