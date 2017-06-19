СК РФ ищет виновных в самоубийстве девятиклассницы в Пскове

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Псков, 18 июня. Обстоятельства гибели 14-летней школьницы выясняют следователи Пскова. Тело девочки обнаружили накануне у дома 50 по улице Юбилейной. При проверке стало известно, что она получила смертельные травмы после падения с высоты девятого этажа.

По данному факту возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщили в региональном СУ СК РФ. По предварительным данным, падение ребенка произошло из квартиры на девятом этаже. Сейчас выясняются причины трагедии, ведутся поиски очевидцев.

В ближайшее время будет изъят компьютер девочки. Его содержимое изучат следователи. Кроме того, они опрашивают родных и знакомых погибшей. Особое внимание будет уделено ее взаимоотношениям с другими подростками.