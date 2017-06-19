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Ученые из NASA назвали дату запуска миссии к Урану
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Ученые из NASA назвали дату запуска миссии к Урану

11:26  19 Июня 2017
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Ученые из NASA назвали дату запуска миссии к Урану

Вашингтон, 19 июня. Специалисты NASA рассчитали, когда примерно состоится первая экспедиция на Уран. Как сообщает издание New Scientist, 2034 год является наиболее вероятной датой.

В настоящее время специалисты заняты подготовкой к экспедиции на Марс с целью его возможной дальнейшей колонизации.

Как полагают ученые,  сосредоточиться на полетах к другим близлежащим планетам, таким как Нептун и Уран, можно будет только после завершения этой миссии

Ситуацию осложняет тот факт, что полет к Урану в один конец равен 14-ти земным годам.

Напомним, ранее в NASA объяснили последствия остановки Земли для человечества.

#nasa #уран
Тимур Румянцев
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