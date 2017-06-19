Ученые из NASA назвали дату запуска миссии к Урану
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Вашингтон, 19 июня. Специалисты NASA рассчитали, когда примерно состоится первая экспедиция на Уран. Как сообщает издание New Scientist, 2034 год является наиболее вероятной датой.
В настоящее время специалисты заняты подготовкой к экспедиции на Марс с целью его возможной дальнейшей колонизации.
Как полагают ученые, сосредоточиться на полетах к другим близлежащим планетам, таким как Нептун и Уран, можно будет только после завершения этой миссии
Ситуацию осложняет тот факт, что полет к Урану в один конец равен 14-ти земным годам.
Напомним, ранее в NASA объяснили последствия остановки Земли для человечества.
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