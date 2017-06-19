Сирия на линии огня: зачем США сбили самолет ВВС САР в районе Ракки

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Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки — столицы террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщило министерство обороны Сирийской Арабской Республики (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации сирийского военного ведомства, самолет был сбит во время военной операции, направленной против боевиков «Исламского государства»*. Пилот до сих пор не был найден.

По словам Минобороны САР, действия американской коалиции — вопиющее нападение, попытка подорвать усилия Сирийской арабской армии и ее союзников в борьбе с международным терроризмом на своей территории. «Это произошло в момент, когда сирийская армия и ее союзники достигают успехов в борьбе с террористами ИГ»*, — добавляют в сирийском военном ведомстве.

Москва на данный момент никак не комментирует утверждение американской стороны о том, что международная коалиция во главе с США после удара по сирийскому самолету сразу же вышла на связь по каналам деэскалации конфликтов. В коалиции заявили, что «не стремятся к столкновению с российскими силами», но будут защищать своих партнеров.

Соединенные Штаты утверждают, что сирийский Су-22 якобы осуществлял бомбардировку позиций «Демократических сил Сирии» (ДСС), которые состоят преимущественно из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен. Сирийский самолет был сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что сбитый сирийский Су-22 — не первая потеря сирийской армии, которую она понесла от огня американских ВВС, проводя операции против террористов. Объяснения штаба коалиции во главе с США о причинах атаки сирийского бомбардировщика американским истребителем показывают, что либо ведущаяся ею разведка крайне неудовлетворительна, либо что между Вашингтоном и ИГ есть если не определенная координация, то некое взаимное понимание, либо цели Пентагона не ограничены борьбой с терроризмом.

«Наступление сирийской армии в районе Ракки угрожает ИГ главным образом тем, что отрежет этот город от остальных контролируемых террористами территорий. Сейчас существует коридор, по которому боевики могут перебрасывать силы между полуокруженной Раккой и другими местами боев. Эти маневры позволяют террористам сохранять определенную устойчивость на линии противостояния и с САА с ее союзниками, и с западной коалицией, маневрируя резервами и предотвращая полный коллапс своего сопротивления», — пояснил Сергей Простаков.

В данной ситуации, заметил военный эксперт, важны как намерения США по дальнейшему присутствию в Сирии, так и противостояние между Вашингтоном и Тегераном, которое после избрания Трампа стало более острым. Фактически начавшееся наступление сирийской армии по двум направлениям — с северо-запада из района близ Ракки и с юго-запада от Пальмиры — на Дейр эз-Зор, должно привести к освобождению всего правобережья Евфрата. В этом случае исчезнет террористический барьер между Сирией, Ираком и Ираном, что важно для будущей геополитической конфигурации Ближнего Востока и зависимого от нее мирового нефтегазового рынка.

«Нельзя не отметить, что атака американцев на сирийский самолет произошла сразу вслед за иранской демонстрацией силы, когда Тегеран нанес удар крылатыми ракетами по позициям ИГ в Дейр-эз-Зоре. Подобная последовательность также позволяет предположить, что очередное агрессивное действие США направлено не на защиту своих курдских союзников и, тем более, не на борьбу с терроризмом, а на обозначение зон влияния и недопущение усиления позиций сирийской армии и ее союзников, России и Ирана, в ходе конфликта. Это означает, что не противостояние ИГ, а перекройка Ближнего Востока остается для Вашингтона приоритетом, что угрожает территориальной целостности Сирии, а в перспективе — и других стран региона», — резюмировал Сергей Простаков.

* Организация запрещена на территории РФ.