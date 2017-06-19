Житель ЛНР погиб, подорвавшись на растяжке ВСУ

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Луганск, 19 июня. В Луганской народной республике (ЛНР) на установленной украинскими диверсантами растяжке подорвался мирный житель. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя генеральной прокуратуры ЛНР Давида Каца.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел накануне в населенном пункте Желтое Славяносербского района. Мужчина подорвался на растяжке, установленной украинской диверсионно-разведывательной группой на используемой местными жителями дорожке в сторону реки Северский Донец. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате которых скончался.

Напомним, в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков в Донецкой народной республике погибла мирная жительница села Коминтерново Новоазовского района.