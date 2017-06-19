Жительница Камчатки заморозила дочь в холодильнике из страха лишиться мужа

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Москва, 19 июня. Жительница города Елизово Камчатского края заморозила в морозилке свою новорожденную дочь из страха, что ее бросит муж.

Многодетная мать родила девочку дома и решила избавиться от пятого ребенка, испугавшись ухода супруга. Она завернула девочку в полотенце и положила ее в морозильную камеру. Младенец умер от недостатка воздуха.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает «Политэксперт».