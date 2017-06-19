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Происшествия
Пьяный мужчина натравил ротвейлера на посетителей бара в Кузбассе
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Пьяный мужчина натравил ротвейлера на посетителей бара в Кузбассе

11:15  19 Июня 2017
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Пьяный мужчина натравил ротвейлера на посетителей бара в Кузбассе

Кемерово, 19 июня. Житель Кузбасса, будучи в состоянии алкогольного опьянения, натравил на посетителей бара ротвейлера — два человека пострадали от укусов животного, сообщил представитель областного управления Росгвардии Дмитрий Керсановский.

Сегодня утром в баре Междуреченска произошел инцидент — пьяный местный житель пришел в бар с ротвейлером. Недовольные посетители заведения обратили внимание на состояние ново пришедшего, произошел конфликт. В ответ на это мужчина натравил своего пса на обидчиков — пострадали мужчина и женщина. 

«После этого злоумышленник покинул заведение. Один из экипажей Росгвардии доставил пострадавших в травмпункт», — сообщил представитель Росгвардии Дмитрий Керсановский. Затем правоохранительные органы задержали злоумышленника, однако последний попытался натравить ротвейлера на прапорщика полиции. Животное было обезврежено. Известно, что задержанный — ранее судимый 28-летний мужчина.

Ирина Селезнева
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