В Совфеде назвали атаку на сирийский Су-22 провокацией США в адрес России

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Москва, 19 июня. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что атака на сирийский самолет Су-22 со стороны коалиции США является проявлением откровенной агрессии и провокации в первую очередь в адрес России.

Ранее штаб международной коалиции, которую возглавляет США, подтвердил, что американский военный самолет сбир сирийский самолет в районе Табки. По информации штаба, в 18.43 самолет Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. Американский истребитель F/A-18E Super Hornet сбил его по правилам самообороны, отмечается в тексте.

«Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию», — приводят слова Клинцевича.

По его словам, США при президенте Трампе становится «новым уровнем опасности не только для Ближнего Востока, но и для всего мира».