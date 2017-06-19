Тегеран пригрозил ИГ новыми ракетными ударами в Сирии

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Тегеран, 19 июня. Представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Иране предупредили террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ), что ракетный удар, уничтоживший базу террористов в восточной части Сирии, может быть с легкостью повторен в случае новых терактов или нападений. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель КСИР Рамезан Шариф.

По словам Шарифа, ракетный удар в воскресенье был «успешным, но ограниченным» и обещал, что КСИР применят куда большую мощь в случае повторных ударов.

«В случае если ИГИЛ* вновь осуществят какие-то действия, угрожающие нашей безопасности — определенно будут новые запуски, с удвоенной силой», — заявил генерал Шариф в понедельник.

В КСИР назвали удар по складам боеприпасов и перевалочному пункту террористов ИГ* ответом на двойной теракт в Тегеране, где террористы на короткое время захватили здание парламента и пытались осуществить атаку на мавзолей аятоллы Хомейни.

* Организация запрещена на территории РФ.