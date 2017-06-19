Журналист Фадеев возглавил Общественную палату России

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Москва, 19 июня. Общественный деятель и журналист Валерий Фадеев был избран Секретарем Общественной палаты шестого состава по итогам первого пленарного заседания.

Как стало известно, кандидатура Фадеева была единственной, выдвинутой на пост руководителя ОП Советом старейшин палаты. Согласно процедуре, кандидатов на пост главы выдвигает совет палаты, в который входят девять старейших общественников нового состава.

Также был избран почетный секретарь ОП, им стал академик Евгений Велихов, являвшийся ранее секретарь ОП.

Напомним, ранее депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в федеральный бюджет России 2017 года во втором, основном чтении.





