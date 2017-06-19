Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

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Люксембург, 19 июня. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС.

Ограничительные меры истекали 23 июня, теперь они продлены до 23 июня 2018 года.

«Совет 19 июня продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года», — говорится в сообщении Совета.

Напомним, впервые санкции против Крыма власти ЕС ввели в июне 2014 года.