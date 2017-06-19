Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
Triangle Created with Sketch.

Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

10:58  19 Июня 2017  /обновлено: 11:05  19 Июня 2017
324

Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

Люксембург, 19 июня. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС.

Ограничительные меры истекали 23 июня, теперь они продлены до 23 июня 2018 года.

«Совет 19 июня продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года», — говорится в сообщении Совета.

Напомним, впервые санкции против Крыма власти ЕС ввели в июне 2014 года. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть