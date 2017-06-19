Стоун ответил на обвинения CNN в адрес своего работающего на RT сына

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Вашингтон, 18 июня. Режиссер Оливер Стоун заявил, что его сын, работающий на RT, не является «российским агентом» и никак не связан с недавним интервью американца с президентом РФ Владимиром Путиным, передает CNN.

Сын Оливера Стоуна, который работает на RT порядка 6-7 лет, никак не связан с интервью режиссера с российским лидером Владимиром Путиным, показанным на канале Showtime на прошлой неделе. Об этом знаменитый режиссер рассказал CNN, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мой сын делает очень интересные интервью. Но в данном случае нет никакой взаимосвязи. И он не является российским агентом», — сказал Стоун. Западный сценарист отметил, что cотрудники RT действительно много работают – делают интересные репортажи, выезжают «в поля». Он положительно отозвался о работе канала.