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Общество
Володин приехал в Саратов проститься с депутатом Госдумы Грищенко
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Володин приехал в Саратов проститься с депутатом Госдумы Грищенко

11:04  19 Июня 2017
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Володин приехал в Саратов проститься с депутатом Госдумы Грищенко

Саратов, 19 июня. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Саратов, чтобы проститься с депутатом Олегом Грищенко, сообщили в управлении Госдумы РФ по связи с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Руководство Госдумы и Володин прибыли в Саратов, чтобы проститься со скончавшимся в возрасте 50 лет депутатом Грищенко. Депутат Госдумы от «Единой России» умер 17 июня от продолжительной болезни. В нижней палате парламента он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Володин приехал в Саратов проститься с депутатом Госдумы Грищенко

Ранее председатель Госдумы РФ уже выражал соболезнования семье и близким Грищенко в связи со смертью депутата, передает Ura.Ru.

#володин #грищенко
Катерина Тимошенская
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