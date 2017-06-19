Володин приехал в Саратов проститься с депутатом Госдумы Грищенко

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Саратов, 19 июня. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Саратов, чтобы проститься с депутатом Олегом Грищенко, сообщили в управлении Госдумы РФ по связи с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Руководство Госдумы и Володин прибыли в Саратов, чтобы проститься со скончавшимся в возрасте 50 лет депутатом Грищенко. Депутат Госдумы от «Единой России» умер 17 июня от продолжительной болезни. В нижней палате парламента он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Ранее председатель Госдумы РФ уже выражал соболезнования семье и близким Грищенко в связи со смертью депутата, передает Ura.Ru.