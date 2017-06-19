Счетная палата выявила нарушения в Минобрнауки РФ при распределении бюджета

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Москва, 19 июня. В бюджетной отчетности Минобранауки РФ обнаружены нарушения. Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить распределение средств в ведомстве.

О выявленных нарушениях уже информированы ФАС и Минфин. Как уточнили в пресс-службе Счетной палаты, Минобрнауки не внесло в отчет данные об одном участке земли и 39 патентах. Кроме того, они выявили неправомерный перевод 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Также, как указали в Счетной палате, по пяти госконтрактам на сумму 49,2 миллиона рублей обнаружен конфликт интересов. Одновременно с этим фонд «История отечества» не получил 100 миллионов рублей, а студенты недополучили средства, которые должны были быть направлены на гранты.

Ранее сообщалось, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушений на 965,8 миллиарда рублей.