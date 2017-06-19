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Происшествия
Балкон с десятками американцев обрушился на панихиде в США
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Балкон с десятками американцев обрушился на панихиде в США

11:05  19 Июня 2017
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Более 50 человек пострадали при обрушении части здания в США

Хелена (штат Монтана, США), 19 июня. Более 50 человек получили различные повреждения из-за обрушения здания в городке в американском штате Монтана.

По данным западных СМИ, часть балкона летнего коттеджа рухнула, в момент ЧП на нем находилось свыше 50 человек. Всех пострадавших экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение. По некоторым данным, в здании проходила панихида.

Состояние двух пострадавших из врачи оценивают как критическое, сообщает «Свободная пресса»

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. 

#сша #чп #монтана
Дана Балан
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