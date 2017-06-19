Балкон с десятками американцев обрушился на панихиде в США

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Хелена (штат Монтана, США), 19 июня. Более 50 человек получили различные повреждения из-за обрушения здания в городке в американском штате Монтана.

По данным западных СМИ, часть балкона летнего коттеджа рухнула, в момент ЧП на нем находилось свыше 50 человек. Всех пострадавших экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение. По некоторым данным, в здании проходила панихида.

Состояние двух пострадавших из врачи оценивают как критическое, сообщает «Свободная пресса».

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.