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Политика
Евросоюз намерен отражать кибератаки санкциями
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Евросоюз намерен отражать кибератаки санкциями

15:21  19 Июня 2017
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Евросоюз намерен отражать кибератаки санкциями

Люксембург, 19 июня. Евросоюз принял решение отвечать на кибератаки введением санкций. Об этом говорится в опубликованном в понедельник решении Совета ЕС.

Напомним, одна из крупнейших хакерских атак 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. Спецслужбы Великобритании позднее заявили, что вирус-вымогатель WannaCry, поразивший был создан по приказу властей КНДР и распространен северокорейскими хакерами.

«Дипломатический ответ ЕС на вредоносную кибернетическую деятельность будет включать полный спектр действий в рамках единой внешней политики и политики в области безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры», — говорится в заявлении Совета.

#санкции #евросоюз #ес #хакеры #кибератаки #совет ес
Алексей Громов
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