Жительница Нижнего Тагила погибла, упав с мотоцикла прямо под колеса грузовика

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Тюмень, 19 июня. Жительница Нижнего Тагила погибла, упав с мотоцикла под колеса полуприцепа фуры. Водитель мотоцикла пытался проехать между двумя большими грузовиками.

Как стало известно, погибшая вместе с мужем возвращалась домой с рок-фестиваля с поселке Яр. Женщина ехала на месте пассажира. В какой-то момент мотоциклист попытался обогнать две фуры, замаячившие на дороге, просочившись между ними. В результате мотоцикл упал, а женщина попала прямо под колеса грузовика. Она погибла на месте. Ее супруг отделался ссадиной на плече.

Как сообщает Ura.Ru, у погибшей остался маленький ребенок.

По данному факту проводится проверка.