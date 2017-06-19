Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Молния ударила в пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Тбилиси
Triangle Created with Sketch.

Молния ударила в пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Тбилиси

10:49  19 Июня 2017
319

Молния ударила в пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Тбилиси

Стамбул, 19 июня. Молния ударила в пассажирский самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси. Из-за этого воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт Ататюрка.

Удар молнии произошел всего через несколько минут после взлета и привел к проблемам в управлении.

К счастью, в результате инцидента никто из находившихся на борту людей не пострадал, но сам лайнер получил повреждения, уточняет «Свободная пресса». Представители аэропорта заявили, что рейс Стамбул-Тбилиси был осуществлен с опозданием из-за непогоды.

 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть