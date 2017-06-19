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Новороссия
Донбасс: жительница ДНР погибла от снаряда ВСУ
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Донбасс: жительница ДНР погибла от снаряда ВСУ

10:57  19 Июня 2017
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Донбасс: жительница ДНР погибла от снаряда ВСУ

Донецк, 19 июня. В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков в Донецкой народной республике погибла мирная жительница села Коминтерново Новоазовского района. Соответствующую информацию приводит Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Как стало известно, девушка девятнадцати лет получила осколочное ранение в голову и скончалась на месте. В мэрии добавили, что данных о повреждениях пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли 15 населенных пунктов ДНР за минувшие сутки. 

#днр #всу #донбасс
Тимур Румянцев
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