Донбасс: жительница ДНР погибла от снаряда ВСУ

В Избранное

Скопировать

Донецк, 19 июня. В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков в Донецкой народной республике погибла мирная жительница села Коминтерново Новоазовского района. Соответствующую информацию приводит Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Как стало известно, девушка девятнадцати лет получила осколочное ранение в голову и скончалась на месте. В мэрии добавили, что данных о повреждениях пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли 15 населенных пунктов ДНР за минувшие сутки.