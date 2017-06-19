Рецепт и дизайн конфет «Москва» выберут жители столицы

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Москва, 19 июня. Фирменные конфеты появятся в Москве ко Дню города. Дизайн и рецепт предлагается выбрать самим москвичам.

Лучшего кондитера из тех, кто предложит свои варианты рецепта и оформления упаковки конфет «Москве», определят по итогам онлайн-голосования, которое начнется после дегустации. Автор лучшего рецепта получит 1 млн рублей.

«Попробовать конфеты можно будет бесплатно на площадках летнего фестиваля цикла «Московские сезоны», который пройдет в столице с 20 июля по 6 августа 2017 года. В продажу они поступят в День города, — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 20 июня, пишет «Вечерня Москва». Торжества по случаю 870-летия столицы пройдут 9 и 10 сентября.