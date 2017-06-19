Автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку в Тобольске и скрылся

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Тобольск, 19 июня. Автобус сбил несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Тюменской области и скрылся с места происшествия.

В результате наезда девочка скончалась от полученных повреждений в автомобиле скорой помощи.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя автобуса.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшее воскресенье на улице Юбилейной. По предварительным данным, 12-летнего ребенка сбил автобус 4-го маршрута.