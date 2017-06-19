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Происшествия
Автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку в Тобольске и скрылся
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Автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку в Тобольске и скрылся

10:46  19 Июня 2017
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Автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку в Тобольске и скрылся

Тобольск, 19 июня. Автобус сбил несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Тюменской области и скрылся с места происшествия. 

В результате наезда девочка скончалась от полученных повреждений в автомобиле скорой помощи. 

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя автобуса. 

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшее воскресенье на улице Юбилейной. По предварительным данным, 12-летнего ребенка сбил автобус 4-го маршрута. 

#дтп #гибдд #тобольск
Дана Балан
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