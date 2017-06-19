«Аэрофлот» начинает крупную пиар-кампанию в зарубежных СМИ

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Москва, 19 июня. «Аэрофлот» ищет специалистов, которые смогут обеспечить хорошую pr-кампанию в Англии, Германии США и Китае.

Программа рассчитана на два года и включает в себя положительные рецензии, интервью, знакомство западного и восточного обывателя с авиакомпанией, типа той, которую несколько лет назад проводила компания «Эмирейтс». Эти три страны выбраны потому, что «Аэрофлот» способен осуществлять сообщение США-Европа-Азия.

Прежде всего компания набирает 50 ведущих и авторитетных специалистов во всем мире в области авиации и путешествий. Именно они должны будут распространять статьи об «Аэрофлоте» в солидных СМИ, которые касаются бизнеса и путешествий, таких как «Нэшнл Географик Тревеллер» и еще ряда 10 журналов.

Планируется до 200 пресс-релизов и интервью спикеров «Аэрофлота» в год. Кроме того, спецгруппа будет собирать все информационно-аналитические материалы по основным конкурентам «Аэрофлота» для анализа и выявления тех направлений, в которых отстает российская авиакомпания.