Житель Уссурийска убил и расчленил гостью после застолья

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Уссурийск, 19 июня. Следователи Уссурийска расследуют убийство 34-летней женщины. Задержан 57-летний подозреваемый, против которого уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сообщение о преступлении поступило от самого подозреваемого. Мужчина признался, что пригласил в гости знакомую. Они устроили застолье, в ходе которого произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый убил гостью.

«После убийства мужчина расчленил тело женщины, но никаких действий по его сокрытия предпринимать не стал. Сразу после он явился с повинной в правоохранительные органы», — сообщили в СУ СК по Приморскому краю.

Криминалисты изучили место преступления, улики собраны, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения для убийцы. Следователь будет настаивать на помещении подозреваемого под стражу.