Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Житель Уссурийска убил и расчленил гостью после застолья
Triangle Created with Sketch.

Житель Уссурийска убил и расчленил гостью после застолья

10:40  19 Июня 2017
100

Житель Уссурийска убил и расчленил гостью после застолья

Уссурийск, 19 июня. Следователи Уссурийска расследуют убийство 34-летней женщины. Задержан 57-летний подозреваемый, против которого уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сообщение о преступлении поступило от самого подозреваемого. Мужчина признался, что пригласил в гости знакомую. Они устроили застолье, в ходе которого произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый убил гостью.

«После убийства мужчина расчленил тело женщины, но никаких действий по его сокрытия предпринимать не стал. Сразу после он явился с повинной в правоохранительные органы», — сообщили в СУ СК по Приморскому краю.

Криминалисты изучили место преступления, улики собраны, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения для убийцы. Следователь будет настаивать на помещении подозреваемого под стражу.

#убийство #уссурийск
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть