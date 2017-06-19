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BMW показал фото «заряженного» M6 Gran Coupe
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BMW показал фото «заряженного» M6 Gran Coupe

10:44  19 Июня 2017
2019

BMW показал фото «заряженного» M6 Gran Coupe

Берлин, 19 июня. Известная автомобильная компания BMW показала снимки нового «заряженного» купе M6 Gran Coupe. Автомобиль получит «дьявольское» имя M666 и будет доступен лишь в черном цвете.

Как стало известно, модель получила 21-дюймовые колесные диски ADV5.2 Track Spec CS. Главное отличие авто от серийных версий заключается в том, что M6 Gran Coupe оснастили 4,4-литровым двигателей мощностью 550 лошадиных сил.

С помощью функции Launch Control автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/час буквально за четыре секунды. Максимальная скорость нового купе — 250 км/час.

#bmw
Дима Оленин
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