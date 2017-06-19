Водителей в Литве обяжут следить за средней скоростью движения

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Вильнюс, 18 июня. В Литве на 25 участках до конца 2017 года будет установлено специальное оборудование для измерения средней скорости движения автомобилей, сообщили в дирекции автомобильных дорог.

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщает, что в стране появятся камеры для фиксации скорости на двух участках дороги, а компьютер — за какое время машина прошла расстояние между приборами. Такие счетчики смогут рассчитать среднюю скорость автомобиля.

Если скорость транспортного средства оказалась выше разрешенной, то фото авто нарушителя передается дорожной полиции. Такие приборы появятся до конца текущего года в 25 точках. Также система сможет отслеживать номера автомобилей, чтобы контролировать транспорт, который может быть в угоне или имеет просроченный техпаспорт.