Москвичка обратила в бегство компанию мужчин, избив извращенца

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Москва, 19 июня. Молодая москвичка избила пьяного молодого человека, попытавшегося надругаться над ней в ответ на требование прекратить ругаться.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел на улице Новорязанская. 24-летняя женщина сделала замечание группе ругающихся молодых людей.

«Один из них предложил ей выпить, подошел и потрогал за шорты в интимном месте. В ответ женщина нанесла ему удар коленом в пах и рукой по лицу. Компания молодых людей убежала», — рассказал источник в правоохранительных органах.