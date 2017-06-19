Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Москвичка обратила в бегство компанию мужчин, избив извращенца
Triangle Created with Sketch.

Москвичка обратила в бегство компанию мужчин, избив извращенца

10:38  19 Июня 2017
89

Москвичка обратила в бегство компанию мужчин, избив извращенца

Москва, 19 июня. Молодая москвичка избила пьяного молодого человека, попытавшегося надругаться над ней в ответ на требование прекратить ругаться.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел на улице Новорязанская. 24-летняя женщина сделала замечание группе ругающихся молодых людей.

«Один из них предложил ей выпить, подошел и потрогал за шорты в интимном месте. В ответ женщина нанесла ему удар коленом в пах и рукой по лицу. Компания молодых людей убежала», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть