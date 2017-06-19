Алеппо: четыре отряда «Ахрар аш-Шам» присоединились к соглашению о перемирии

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Алеппо, 19 июня. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии объявили о том, что четыре отряда боевиков из группировки «Ахрар аш-Шам» подписали соглашение о режиме перемирия в провинции Алеппо. Об этом сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ.

«В течение суток подписано четыре заявочных листа с лидерами группировки «Ахрар-аш-Шам», действующими в провинции Алеппо. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 223», — указано в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось об ожесточенных столкновениях между боевиками «Ахрар аш-Шам» и курдскими формированиями из «Сил демократической Сирии» (SDF) в пригородах Алеппо.