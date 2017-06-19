Автомобиль с водителем упал с парома в Енисей в Туве

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Красноярск, 19 июня. На переправе через Енисей в Туве с парома упал легковой автомобиль. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ЧП случилось в 02.30 мск на паромной переправе Кара-Хат.

Согласно приведенным данным, двигаясь по парому, легковушка пробила ограждение и упала в реку вместе с водителем в салоне. Машина затонула, судьба водителя неизвестна.

В настоящее время Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту съезда автомобиля с парома в реку.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, авто из Енисея пока не извлекли, тело мужчины также не обнаружено.

Как сообщало агентство Ura.Ru, ранее 31-летняя жительница Нижнего Тагила погибла, упав с мотоцикла под колеса полуприцепа фуры. Водитель мотоцикла пытался проехать между двумя большегрузами.