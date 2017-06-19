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Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала семь нарушений за сутки, Турция — шесть
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Сирия: Россия зафиксировала семь нарушений за сутки, Турция — шесть

10:25  19 Июня 2017  /обновлено: 10:35  19 Июня 2017
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Сирия: Россия зафиксировала семь нарушений за сутки

Москва, 19 июня. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 7 нарушений, Турция — 6. Об этом сегодня говорится в информационном бюллетене военного ведомства России.

По данным Минобороны, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российская сторона за минувшие 24 часа зафиксировала семь нарушений, турецкая — шесть нарушений, следует из сообщения.

Также в ведомстве отмечают, что большинство случаев хаотичной стрельбы зафиксированы в районах, которые контролируют экстремисты группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России по решению Верховного суда).

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #минобороны #сирия #иг #турция #игил #ан-нусра
Дана Балан
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