Сирия: Россия зафиксировала семь нарушений за сутки, Турция — шесть

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Москва, 19 июня. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 7 нарушений, Турция — 6. Об этом сегодня говорится в информационном бюллетене военного ведомства России.

По данным Минобороны, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российская сторона за минувшие 24 часа зафиксировала семь нарушений, турецкая — шесть нарушений, следует из сообщения.

Также в ведомстве отмечают, что большинство случаев хаотичной стрельбы зафиксированы в районах, которые контролируют экстремисты группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России по решению Верховного суда).

* Организация запрещена на территории РФ.