«Петя-бартер» будет стоять смирно, как лакей: Олейник о встрече Порошенко и Трампа

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В Киеве заговорили о том, что президент Украины Петр Порошенко вылетел в США — на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. При этом официальной информации о встрече пока нет. До чего договорятся два президента? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Слухи о приезде Порошенко в Вашингтон ходили давно, но никто не мог сказать ничего определенного. Даже глава МИД Украины Павел Климкин, отвечая на вопросы журналистов, юлил и не называл конкретных дат. Но, как водится, Украина сама все разоблачила — своим поведением.

Несколько дней назад из Киева стали раздаваться информационные сигналы: якобы Порошенко поручил разработать законопроект по мирной реинтеграции Донбасса. Он предусматривает ряд мер по возврату территорий Киеву. Шумиха пришлась кстати — в США президент Украины отправляется чуть ли не миротворцем, который готов завершить войну и порвать на себя тельняшку, обещая выполнять минские соглашения. С такой позицией можно чувствовать себя в Овальном кабинете достаточно комфортно.

«Порошенко ведь не просто вылетел, «барин» его вызвал. Президент Украины какое-то время уже находился на низком старте, ожидая, когда он станет нужен. Реально, на Украине нет суверенитета со времен государственного переворота. Точно так же Порошенко будет определено место в кабинете Трампа — как и Климкину ранее: где-то постоит, выслушает всю правду о себе. Какую-то роль Белый дом Порошенко в мировом процессе определит — с точки зрения интересов самих США. Скажет развязать войну — Киев развяжет. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии Трампа», — комментирует для ФАН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник

По его словам, Трамп прекрасно знает, кто такой Порошенко, информирован о всей его шайке и всех подельниках. Его консультант Пол Манафорт работал на Украине и прекрасно представляет себе, кто есть кто в Киеве.

«Трамп не забудет, как украинская власть вмешивалась в дела США в рамках избирательного процесса. Потому политика Порошенко сейчас сводится к одному: что прикажете. Он будет просить денег, оружия и рассказывать, что готов воевать с Россией до последнего солдата. Но видя, как Трамп поступил с премьер-министром Черногории, понимаешь: Порошенко для него — просто пыль. Это никто. При Трампе президент Украины не смеет раскрывать рот. Порошенко понимает: про него знают все: все офшоры, деньги. Он будет просто стоять по стойке «смирно», как лакей», — продолжает Олейник.

Как отмечает Олейник, недавно сенаторы негласно определили, что Украина является форпостом демократии. В США поняли, где будут проходить окопы и какие солдаты будут умирать за так называемую «демократию». Чернозем для этой цели решено перерыть в траншеи.

«Обратите внимание: на сайте Белого дома в плане стояли встречи Трампа с лидерами ряда государств ближе к концу месяца — 24, 26 и 27 июня. Напоминания об Украине не было вовсе. Порошенко остается только «переобуваться» над океаном и уверять Трампа, что предан ему лично. Для американского президента сейчас важны внутренние вопросы, проблемы Сирии и КНДР, а Украина здесь по остаточному принципу. Вероятно, Трамп послушает Порошенко, сформирует свою точку зрения на события на юго-востоке до встречи с Владимиром Путиным. Встреча будет ритуальной, но Трамп, вероятно, призовет Порошенко заканчивать. Война не нужна. Перспективы военного конфликта нет, украинские солдаты убегают с передовой», — уверен собеседник ФАН.

Он отмечает, что потеря Петром Порошенко власти равноценна его смерти. Пока он президент, он живой.

«Думаю, Трамп точно знает, кто юлит и не справляется с минскими договоренностями. Украина не выполняет ту часть, которая ей подписана: изменение конституции, закон об амнистии. Этот закон принимали еще в сентябре 2014 года! Трамп может оказать давление на Порошенко, но хочет сделать это с глазу на глаз. Но приезд Порошенко — еще и серьезное прикрытие для президента США. Против Трампа сегодня идет серьезная кампания, его обвиняют в связях с Россией. И встреча с киевским лидером формально снимает ряд обвинений. Логика тут простая: никакого приоритета у Путина не будет — сначала Трамп встретился с Порошенко», — продолжает Олейник.

Трамп — мастер сделок, поэтому он вполне может провести такой отвлекающий маневр. Но нынешняя власть Украины все равно не сможет выполнить минские соглашения.