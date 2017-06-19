Сирия не может восстановить Алеппо без помощи со стороны ООН

В Избранное

Скопировать

Сирийское правительство еще в январе 2017 года объявило о начале восстановительных работ в соответствии с планом реставрации Алеппо. Однако состояние инфраструктуры большинства районов города остается плачевным. Корреспонденты Федерального агентства новостей решили проверить, насколько велики масштабы восстановления в Алеппо и почему всемирные организации бросили город на произвол судьбы.

План восстановления

Канализация, электроснабжение, школы и больницы центральных и восточных районов серьезно пострадали в ходе 4 лет постоянных сражений с террористами в черте городской застройки. Несмотря на предварительные заявления о том , что город будет поэтапно восстановлен в максимально сжатые сроки, строительные и реставрационные работы ведутся только в историческом центре города.

В марте 2017 года администрация Алеппо минимум дважды заявила о подготовке реализации программы восстановления жилого фонда первого по величине города Сирии. Государственные и муниципальные фонды обязались частично компенсировать затраты на ремонт жилья. После составления предварительной сметы ремонта частично пострадавшего здания, государство выделяет не менее 35% необходимых средств. В случае, если здание было разрушено полностью, граждане, лишившиеся жилья, должны получить квартиры в новом доме.

Эхо войны

Ремонтные работы стартовали еще в феврале, однако, из-за недостатка средств и перманентной угрозы новых обстрелов со стороны боевиков, прочно закрепившихся западнее индустриального района Захра, уже к маю были прекращены практически повсеместно, за исключением некоторых кварталов в районах Кфар-Халеб и Бустан-аль-Баш.

В районе Салах-ад-Дин, особенно сильно пострадавшем во время боев 2014-2016 годов, военная администрация выделила не менее 800 малометражных квартир семьям погибших солдат и офицеров Сирийской Арабской Армии и Республиканской Гвардии. Заселение остатков жилого фонда кварталов Салах-ад-Дин началось еще в 2014 году, однако, восточная и северная окраины района были фактически стерты с лица земли артиллерийским огнем и ударами авиации. На данный момент в районе по-прежнему нет электричества, центральный водопровод работает с многочасовыми перерывами, канализационные стоки находятся в аварийном состоянии.

Жилой фонд «спальных районов» 1070 и 3000 так и останется недостроенным, т.к. привлечение частных инвестиций, по мнению администрации района, более невозможно, а сами дома по-прежнему находятся в зоне досягаемости артиллерии и РСЗО оппозиции.

ООН плевать на Алеппо

На данный момент из более, чем 100 школ, больниц и поликлиник, так или иначе пострадавших в ходе битвы за Алеппо, восстановлены всего 12. Активные работы по восстановлению инфраструктуры, дорожного покрытия и канализации ведутся лишь в историческом центре Алеппо. Однако не менее 700 исторических зданий (в том числе, знаменитый рынок под цитаделью) восстановлению не подлежат. Судя по состоянию мечети Омейядов (Масджид аль-Умайя би Халаб), на реставрацию которой общественный фонд им. Ахмата Кадырова выделил немалые средства, жителям и гостям древнего города еще долго не удастся увидеть воскрешенный минарет, взорванный боевиками в 2013 году.

Однако проблема не только в том, как финансируется восстановление разрушенного города — а в том, кто и в каком объеме этим должен заниматься. Организация Объединенных Наций, несмотря на приглашения со стороны Дамаска и Москвы, не отправляет своих специалистов в Алеппо, чтобы принять участие в восстановлении города. Молчит и ЮНЕСКО: члены этой организации в ходе битвы за Алеппо неоднократно говорили о том, что под удар попадают объекты исторического наследия. Однако после освобождения Алеппо члены ЮНЕСКО полностью возложили ответственность за сохранение культурного наследия на сирийское правительство, зная, что Дамаск крайне ограничен в ресурсах.

Не решает проблему Алеппо и отсутствие гуманитарной помощи со стороны всемирных организаций: России и Сирии приходится своими силами помогать жителям полуразрушенного города. Так, президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну упрекнул партнеров в том, что они до сих пор не предоставили гуманитарную помощь Алеппо.

«Только посмотрите — было столько разговоров о необходимости немедленно предоставить гуманитарную помощь Алеппо», — заявил российский лидер, подчеркнув, что после освобождения города западные партнеры так и не начали предоставлять помощь. В этих условиях говорить об отставании от графика восстановления излишне: на плечи Сирии легло тяжелое бремя, за которое мировые державы не хотят браться.