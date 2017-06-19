Путин провел перестановки в силовых структурах регионов России

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Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктисова. В дальнейшем обязанности главы ведомства будет выполнять заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Денис Костенко.

Информация об освобождении Феоктисова от занимаемой должности была опубликована на сайте правительства 18 июня. Новый руководитель ведомства пока не назначен.

Путин также освободил от занимаемых должностей генерал-лейтенанта юстиции Алексея Маякова, главу СУ СК РФ по Ленинградской области; генерал-майора полиции Владимира Романюка, замглавы Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области; полковника внутренней службы Анатолия Тихомирова, начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области.

Генерал-майор Олег Агарков был назначен начальником Главногоу правления МВД по Ростовской области, полковника полиции Александра Бережного назначили начальником Управления на транспорте МВД России по Приволжскому округу.