Порошенко вылетел в США на встречу с Трампом — депутат Рады

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Киев, 19 июня. Украинский лидер Петр Порошенко вылетел в США на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский.

Официальной информации о встрече украинского президента Петра Порошенко и резидента Белого дома Дональда Трампа пока нет. Однако, по словам украинского парламентария Александра Спиваковского, Порошенко вылетел в США.

По данным украинских СМИ, встреча может состояться вечером в понедельник или во вторник. Ранее визит лидера Украины анонсировал министр иностранных дел Павел Климкин, подробности о переговорах глава внешнеполитического ведомства не приводил.