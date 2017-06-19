Новороссия сегодня: ДНР и ЛНР под огнем пулеметов, Порошенко готовит теракты

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Донбасс, 19 июня. Новороссия в ожидании Минска. Киев готовит кровавые провокации на своей территории. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Общая боевая обстановка

За минувшие сутки зафиксировано более 900 прилетов танковых, артиллерийских снарядов и мин различного калибра по территориям свободных республик Донбасса с позиций ВСУ и Нацгвардии Украины. Обстрелам подверглись 28 населенных пунктов. Жертв среди мирного населения нет. Сообщается об одном погибшем бойце ВС ДНР.

Показательным фактом отношения военно-политического руководства Украины к Донбассу и его жителям является обстрел украинскими силовиками школы-интерната для детей со сколиозом в городе Ясиноватая. В результате обстрела здание школы получило повреждения.

ДНР предупреждает о провокациях

И данные предупреждения, прежде всего, направлены на защиту мирных жителей подконтрольных Киеву территорий. Дело в предстоящей встрече президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа, которая состоится 19 июня. Там Порошенко планирует «получить мандат» на проведение силовой операции в Донбассе по хорватскому сценарию. Также на 21 июня назначена очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске.

Военно-политическое руководство Украины готовит серию терактов, в том числе на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. С этой целью на Юго-Восток стягиваются дополнительные тяжелые вооружения, а в подконтрольные администрации «спускаются» секретные директивы о подготовке «правильного» общественного мнения и реакции на обстрелы.

Ранее сообщалось о фиксации прибытия в н. п. Покровское на удалении в 21 километр от линии соприкосновения двух единиц буксируемых гаубиц «Мста – Б» 152 мм. Дальность стрельбы указанных орудий в зависимости от типа боеприпаса может составить от 24 до 29 километров. В зоне условного поражения оказываются такие города республик как Дебальцево, Первомайск, Стаханов, Горловка, а также подконтрольные киевской власти города Дзержинск, Светлодарск, Попасная и другие.

ЛНР опровергла информацию украинских СМИ

Украинскими СМИ был осуществлен «вброс» информации о том, что 15 июня подразделения ВС ЛНР обстреляли населенный пункт Счастье (контролируется ВСУ), в результате чего пострадали местные жители.

В командовании ЛНР сообщили, что по городу обстрел был нанесен с позиций ВСУ на окраине населенного пункта Новый Айдар. Эту информацию также подтверждают жители города Счастье, сообщая, что обстрел по населенному пункту велся со стороны позиций украинских силовиков.

«Правый сектор»* наказал ВСУ

Накануне украинские СМИ опубликовали информацию об обстреле подконтрольного Киеву н. п. Бердянское на юге ДНР.

В донецком командовании предоставили данные о перестрелке в районе н. п. Широкино между подразделениями 36 обрМП (отдельная гвардейская бригада морской пехоты) и боевиками ДУК «Правый сектор» (запрещена в РФ). Причиной перестрелки стало самостоятельное оставление подразделениями ВСУ своих позиций на данном направлении. Разборки закончились взаимным применением минометов различных калибров, в том числе по местам дислокации подразделений в населенных пунктах, вследствие чего и пострадал н. п. Бердянское.

Мифические пулеметы

К созданию информационных поводов для украинских СМИ все чаще привлекаются военнослужащие ВСУ и Нацгвардии. Вечером 18 июня украинские СМИ растиражировали информацию о якобы имевшем место факте обстрела Авдеевки ополченцами из крупнокалиберных пулеметов.

Корреспондент ФАН связался с источником в оборонном ведомстве ДНР и узнал подробности данного инцидента. Источник сообщил, что для создания информповода по Авдеевке отработали украинские БМП (в городе сейчас находится до десяти съемочных групп украинских СМИ). А ближайшие позиции ополчения не позволяют ни прицельно, ни навесом обстрелять заявленные украинскими СМИ районы.

Отметим, что в это же самое время (около 18.00) украинская сторона начала обстрел н. п. Спартак из танков, совершив более 20 выстрелов, и БМП.

* Организация запрещена на территории РФ.