Вернувшегося в «Зенит» зимой игрока готовы выкупить три клуба

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Санкт-Петербург, 19 июня. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Зенита» Владислав Сиротов может продолжить карьеру в одном из трех клубов Российской футбольной премьер-лиги.

Речь, по словам источника, идет об «Амкаре», «Урале» и «Уфе». В последнем клубе работает зенитовский тандем тренеров — Сергей Семак и помогающий ему Александр Низелик.

Отмечается, что новый главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов призван омолодить дублирующий состав сине-бело-голубых и готов отпустить своего подопечного.

Напомним, воспитанник петербургского футбола Владислав Сиротов вернулся в «Зенит» зимой этого года из «Шинника». Сумма трансфера составила 7 млн рублей.