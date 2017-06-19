Появились новые страшные подробности убийства младенца бабушкой в Юнтолово

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Санкт-Петербург, 19 июня. Убившая новорожденную внучку в Юнтоловском заказнике бабушка порезала себе руки маникюрными ножницами.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 55-летняя женщина, работавшая воспитателем в детском доме в Приморском районе Петербурга, умышленно увела родившуюся месяц назад внучку в лес, чтобы убить ее и покончить с собой. Подозреваемая сначала порезала себе руки, после чего задушила девочку и потеряла сознание. В поисках пропавших участвовали сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Их обнаружили только на следующий день.

Женщину поместили в изолятор временного содержания, она уже дала признательные показания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ.

