Россияне стали с оптимизмом смотреть на жизнь в стране

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Россияне стали с оптимизмом оценивать свою жизнь и жизнь своих близких, а также в целом экономическую и политическую обстановку в стране.

К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ. Результаты нового опроса говорят о том, что показатель социального самочувствия наших сограждан улучшился по сравнению с показателем минувшего года.

Текущая ситуация в целом оценивается более оптимистично, чем год назад, подчеркивают эксперты. Так, 17% россиян оценивают экономическую ситуацию выше среднего, 23% — ниже, 57% — средне. политическую обстановку в РФ «хорошо» или «очень хорошо» оценивают 28% респондентов, «плохо» или «очень плохо» — 17% участников опроса, а «средне» — 50%.