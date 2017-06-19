Женщина и 11-летняя дочь погибли при пожаре в Саранске

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Саранск, 19 июня. Саранские следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и ее несовершеннолетней дочери. Как стало известно ФАН, частный дом вспыхнул ночью, выбраться из огня 35-летней хозяйке и ее 11-летней дочке не удалось.

Тела погибших были найдены после тушения, следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи выясняют причины пожара и все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.