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Происшествия
Женщина и ее 11-летняя дочь погибли при пожаре в Саранске
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Женщина и ее 11-летняя дочь погибли при пожаре в Саранске

10:16  19 Июня 2017  /обновлено: 10:17  19 Июня 2017
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Женщина и 11-летняя дочь погибли при пожаре в Саранске

Саранск, 19 июня. Саранские следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и ее несовершеннолетней дочери. Как стало известно ФАН, частный дом вспыхнул ночью, выбраться из огня 35-летней хозяйке и ее 11-летней дочке не удалось.

Тела погибших были найдены после тушения, следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи выясняют причины пожара и все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

 

#пожар #саранск
Тимур Румянцев
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