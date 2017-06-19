Медиков ВВО наградили за помощь мирным жителям Сирии

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Хабаровск, 19 июня. Военные медики Восточного военного округа стали победителями в одной из номинаций премии лучшим врачам РФ «Призвание». Их наградили за работу в мобильном госпитале Сирии, сообщает пресс-служба ВВО.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве 15 июня. В ней приняли участие 25 лучших военных округа.

«Военные медики ВВО стали победителями престижной премии лучшим врачам России «Призвание» в номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий» за работу в госпитале в Сирии», — отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года для оказания медицинской помощи пострадавшим жителям Сирии был направлен отряд врачей специального назначения военного клинического госпиталя ВВО. Тогда был развернут мобильный госпиталь в составе приемно-сортировочного, терапевтического, лабораторного и хирургического отделений, а также анестезиологии, реанимации, стоматологического и рентгенологического кабинетов. Бригады врачей совершили 78 выездов в лагеря временного размещения беженцев, они оказали помощь 13 тысячам мирных жителей, выполнили 742 операции. Население получило 25 тонн необходимых медикаментов.

Национальная премия «Призвание» учреждена в 2001 году Первым каналом и Минздравом РФ. Торжественная церемония награждения традиционно проходит в канун Дня медицинского работника.