Бабушка спасла внука из рук педофила под Петербургом

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Санкт-Петербург, 19 июня. Отважная пожилая женщина спасла своего внука от извращенца, попытавшегося развратить ребенка в дачном домике под Петербургом. ЧП произошло на территории СНТ «Петрокрепость» в поселке Синявино-2.

Как стало известно ФАН, в воскресенье около 13.30 злоумышленник втолкнул восьмиклассника в дачный дом на одном из участков на 9-й линии СНТ и попытался надругаться на 17-летним школьником. «Свои преступные действия мужчина не смог довести до конца, так как в доме оказалась бабушка потерпевшего, после чего он быстро ретировался с места происшествия», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Извращенца задержали сотрудники полиции приметам по сообщению потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

