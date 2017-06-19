Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Бабушка спасла внука из рук педофила под Петербургом
Triangle Created with Sketch.

Бабушка спасла внука из рук педофила под Петербургом

10:26  19 Июня 2017
131

Бабушка спасла внука из рук педофила под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 июня. Отважная пожилая женщина спасла своего внука от извращенца, попытавшегося развратить ребенка в дачном домике под Петербургом. ЧП произошло на территории СНТ «Петрокрепость» в поселке Синявино-2.

Как стало известно ФАН, в воскресенье около 13.30 злоумышленник втолкнул восьмиклассника в дачный дом на одном из участков на 9-й линии СНТ и попытался надругаться на 17-летним школьником. «Свои преступные действия мужчина не смог довести до конца, так как в доме оказалась бабушка потерпевшего, после чего он быстро ретировался с места происшествия», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Извращенца задержали сотрудники полиции приметам по сообщению потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть