Пушков: США находятся в состоянии «ограниченной войны» с Сирией

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Москва, 19 июня. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал активность американских военных в Сирии, отметив, что последние события означают, что США «находятся в состоянии ограниченной войны» с САР, об этом он написал на своей страничке в Twitter.

США регулярно наносят удары по военным объектам и Вооруженным силам Сирии, считает сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что такое положение дел демонстрирует — Вашингтон находится в «состоянии ограниченной войны с Сирией». Такое мнение российский парламентарий высказал на своей страничке в Twitter. Отметим, что международная коалиция во главе с США нанесла серию ударов по проправительственым силам Сирии в районе Ат-Танфа вопреки международному праву.