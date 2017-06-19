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Новости Сирии
Пушков: США находятся в состоянии «ограниченной войны» с Сирией
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Пушков: США находятся в состоянии «ограниченной войны» с Сирией

10:12  19 Июня 2017
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Пушков: США находятся в состоянии «ограниченной войны» с Сирией

Москва, 19 июня. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал активность американских военных в Сирии, отметив, что последние события означают, что США «находятся в состоянии ограниченной войны» с САР, об этом он написал на своей страничке в Twitter.

США регулярно наносят удары по военным объектам и Вооруженным силам Сирии, считает сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что такое положение дел демонстрирует  — Вашингтон находится в «состоянии ограниченной войны с Сирией». Такое мнение российский парламентарий высказал на своей страничке в Twitter. Отметим, что международная коалиция во главе с США нанесла серию ударов по проправительственым силам Сирии в районе Ат-Танфа вопреки международному праву. 

 

Ирина Селезнева
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