Сирия: Тегеран согласовал с Дамаском ракетный удар КСИР по ИГ

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Тегеран, 19 июня. Официальные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране объявили, что ракетный удар, нанесенный по базам террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, был согласован с правительством Сирии в Дамаске. Удар, как подчеркнули в КСИР, стал ответом на осуществленный ИГ* двойной теракт в Тегеране.

«Пуск этих ракет был предварительно согласован с Сирией, ракеты вошли в сирийское воздушное пространство через Ирак», — рассказал официальный представитель КСИР Рамезан Шариф.

По данным Тегерана, ракеты успешно поразили объекты террористов ИГ в Сирии, уничтожив несколько складов боеприпасов.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе пресс-конференции в Пекине, подчеркнул, что любые действия против террористов на территории Сирии, совершаемые США, Ираном, РФ или другой стороной, должны в обязательном порядке быть согласованы с Дамаском.

* Организация запрещена на территории РФ.