Труп рабочего из Северной Кореи нашли после пожара на стройке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 июня. Труп рабочего из Северной Кореи обнаружили в сгоревшей бытовке на стройплощадке нового ЖК в Невском районе Петербурга.

Как стало известно ФАН, тело было найдено после ликвидации возгорания в бытовке на территории стройплощадки жилого комплекса на Советском проспекте в ночь на воскресенье, 17 июня. В настоящее время труп 41-летнего гражданина КНДР направлен в морг на экспертизу для установления причин смерти.

Материалы доследственной проверки направлены в следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу.

