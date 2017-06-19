ВКС РФ создадут эскадрилью новейших истребителей Т-50

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Москва, 19 июня. Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что сейчас Минобороны РФ находится на начальном этапе формирования эскадрильи из российских многоцелевых истребителей пятого поколения Т-50, известных также как ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). По словам Бондарева, постепенно количество новейших машин в ВКС РФ планируется довести до уровня в 90–95%, но пока что речь идет о создании эскадрильи.

«Нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня», — рассказал Бондарев.

В интервью газете «Красная Звезда» Бондарев отметил, что боевой опыт ВКС РФ в Сирии дал возможность проанализировать, как ведет себя боевая техника в различных условиях и открыть путь для доработок и усовершенствования самолетов, оборудования и вооружения.