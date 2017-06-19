Порошенко хочет прекратить АТО: вы в это верите?

В Избранное

Скопировать

Украинские власти в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса собираются ввести льготы и послабления для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Документ затрагивает получение пенсий и торговли между подконтрольными Киеву территориями. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Верховной раде. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил о желании внести на рассмотрение украинского парламента законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий Вооруженных сил Украины. Глава государства выступил против отмены так называемой антитеррористической операции до принятия закона. По информации парламентской фракции «Народный фронт», внесение этого законопроекта ожидается уже на этой неделе.

Как сообщает издание, для населения контролируемых Киевом «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» будет предусмотрен ряд послаблений и льгот. Планируется упростить порядок получения жителям Луганской и Донецкой народных республик украинских пенсий, налаживание торговли между «отдельными районами» и территориями, которые контролирует Киев.

В планах снижение ограничения на вес грузов, которые перевозятся через линию соприкосновения. Так, например, нынешний лимит составляет 50 килограммов на одну легковую машину. Ожидается, что лимит будет повышен до 180 килограммов.

Источник газеты, который близок к администрации украинского президента, сообщил, что в настоящий момент еще не решен вопрос, на какие именно территории будет распространено военное положение. Скорее всего, речь пойдет о Мариуполе, Славянске, Авдеевке, Краматорске и Марьинке. Эти населенные пункты находятся под контролем ВСУ.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН, отметил, что инициатива Петра Порошенко (а формально в ее наличии сомневаться не приходится) достаточно сырая и конъюнктурная, чтобы ее можно было дать нормальную оценку. Киев производит столько идей по поводу Донбасса, что нынешняя «мирная инициатива» просто теряется среди них.

«И «мирная», и воинствующая, наподобие идеи Турчинова зафиксировать состояние войны с Россией, направлены на одно — дезавуировать минские соглашения. Сегодня Украина де-факто их просто игнорирует. Вот и появляются все новые и новые идеи о том, как решить проблему Донбасса. Некоторые из них, в том числе такие, которые могут понравиться Западу накануне встреч Порошенко с Трампом, выглядят как попытка наладить мирную жизнь. И, возможно, попытка Киева получить под это какие-нибудь финансовые средства. Вроде как «на мирную жизнь». Но это всего лишь дешевая пропаганда киевского режима. Задача Порошенко — обманывать и Запад, и Россию, и собственное население, тем временем зарабатывая личный капитал на войне против Юго-Востока. То есть последняя идея об «реинтеграции» Донбасса — это всего лишь очередная идеологическая пустышка, с помощью которой Киев забалтывает окружающих», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, провозгласив эту идею, Порошенко может показаться на глаза Трампу в роли миротворца и вернуться на Украину, ни за что не отвечая. И более того, свалить всю вину за невыполнение инициативы опять на Россию.

«Если Трамп не займет жесткую позицию в отношении Украины по реализации минских договоренностей, толку от вмешательства Запада в ситуацию на юго-востоке Украины просто не будет. С учетом того, что США недавно продлили санкции, продолжают искать новые их вариации — пусть и совершенно безвредные для России — риторика американцев не изменится. Они для порядка будут делать вид, что Порошенко — страдающий ангел, желающий мира, де-факто будут понимать, что тлеющий конфликт на Юго-Востоке ослабляет геополитические позиции России, а потому выгоден США. Другой вопрос, что Порошенко все равно не получит финансовой помощи под свой «миротворческий проект». У США нет денег на поддержку киевского режима — просто потому, что у Трампа нет желания выбрасывать деньги на ветер», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, согласно докладу управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, который был опубликован 13 июня, на территории Донбасса в результате военного конфликта количество погибших превысило 10 тысяч человек, еще 24 тысячи получили ранения различной степени тяжести.