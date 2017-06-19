Желтый уровень опасности объявлен в Москве из‑за грозы

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. В Москве из-за грозы объявлен желтый уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Как отметили в пресс-службе учреждения, «погода потенциально опасна».

Как отмечают синоптики, днем в столице будет дуть западный ветер, 7—12 м/с, воздух прогреется до +20…22 °C. Ночью ожидается небольшой дождь, а также переменная облачность, передает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, накануне сообщалось, что теплые летние деньки в Москве в середине следующей недели сменят кратковременные дожди, в столицу придет похолодание.