Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов ДНР из артиллерии и танков
Triangle Created with Sketch.

Донбасс: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов ДНР из артиллерии и танков

10:23  19 Июня 2017
142

Донбасс: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов ДНР из артиллерии и танков

Донецк,19 июня. Украинские военные обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, противник 47 раз нарушил режим прекращения огня в Донбассе.

Согласно приведенной информации, ВСУ открывали огонь из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики в течение последних суток десять раз нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике.

#днр #всу #донбасс
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть