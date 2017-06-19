Донбасс: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов ДНР из артиллерии и танков

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Донецк,19 июня. Украинские военные обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, противник 47 раз нарушил режим прекращения огня в Донбассе.

Согласно приведенной информации, ВСУ открывали огонь из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики в течение последних суток десять раз нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике.