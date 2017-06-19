Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Стали известны подробности нападения на Сергея Година в московском ресторане
Triangle Created with Sketch.

Стали известны подробности нападения на Сергея Година в московском ресторане

10:11  19 Июня 2017
332

Стали известны подробности нападения на Сергея Година в московском ресторане

Москва, 19 июня. Российского актера Сергей Година избили в кафе двое мужчин из-за молодой дамы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев».

Инцидент произошел в ресторане «Чайхона». Как сообщают источники ФАН, двое неизвестный мужчин 30-35 лет в ходе ссоры из-за женщины начали избивать актера. Они били его руками и бокалом по лицу. Отмечается, что актер был пьян. В результате Година госпитализировали в больницу. Врачи поставили ему диагноз — рвано-ушибленная рана лица, перелом скуловой кости. После оказания помощи мужчина покинул больницу.

#нападение #сергей годин
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть