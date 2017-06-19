Стали известны подробности нападения на Сергея Година в московском ресторане

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Москва, 19 июня. Российского актера Сергей Година избили в кафе двое мужчин из-за молодой дамы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев».

Инцидент произошел в ресторане «Чайхона». Как сообщают источники ФАН, двое неизвестный мужчин 30-35 лет в ходе ссоры из-за женщины начали избивать актера. Они били его руками и бокалом по лицу. Отмечается, что актер был пьян. В результате Година госпитализировали в больницу. Врачи поставили ему диагноз — рвано-ушибленная рана лица, перелом скуловой кости. После оказания помощи мужчина покинул больницу.