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Политика
Минздрав создаст рабочую группу по обращениям в ходе прямой линии с Путиным
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Минздрав создаст рабочую группу по обращениям в ходе прямой линии с Путиным

9:50  19 Июня 2017  /обновлено: 10:14  19 Июня 2017
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Минздрав создаст рабочую группу по обращениям в ходе прямой линии с Путиным

Москва, 19 июня. Рабочая группа по обращениям в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» будет сформирована в министерстве здравоохранения. Об этом сегодня сообщили в ведомстве. 

По данным пресс-службы Минздрава, глава российского ведомства Вероника Скворцова поручила создать в министерстве рабочую группу, в задачи которой будут включены изучения и анализ обращений граждан РФ, поступивших во время прямой линии с главой российского государства Владимиром Путиным касательно здравоохранения.

Напомним, 15 июня прошла 15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным». 

 

 

#путин #россия
Дана Балан
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